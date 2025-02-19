У ресторана «Гриль Град» в Московском нашли истощенного алабая

Истощенного алабая заметили возле ресторана «Гриль Град» в городе Московский. Сотрудники заведения начали подкармливать пса и оставили его у себя. Как рассказала 360.ru одна из работниц общепита, собака у них уже около двух лет.

Сначала животное бегало по лесной территории рядом с заведением. Один из рабочих стал ее подкармливать.

«Почему в таком состоянии — не знаю. Ветеринар говорит, что собака полностью здорова. Просто, видимо, скучает по своим хозяевам», — отметила собеседница 360.ru.

По словам сотрудницы ресторана, собака ест хорошо, но очень мало. В ресторане ищут, куда бы пристроить собаку.

Ранее волонтеры спасли кота Рыжика из Махачкалы, который семь лет прожил на могиле своего хозяина и находился на грани смерти — у него обнаружили пневмонию и другие инфекции. Животное 10 дней провело под капельницей, сейчас его доставили на лечение в Санкт-Петербург.