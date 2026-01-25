У работницы школьной столовой в Петербурге выявили туберкулез

В средней школе № 575 Санкт-Петербурга у сотрудницы организатора питания обнаружили туберкулез. Подробности сообщил глава администрации Приморского района Санкт-Петербурга Богдан Заставный в своем телеграм-канале .

«Администрации школы № 575 стала известна информация о выявленном заболевании туберкулезом у сотрудницы компании-подрядчика, работающей в школьной столовой мойщицей посуды», — написал он.

Глава района подчеркнул, что все необходимые противоэпидемические меры были приняты в тот же день и продолжаются сейчас. В школу срочно приехал врач для проверки эпидемиологической ситуации. Уже проведена полная дезинфекция всех помещений, осмотрены все сотрудники пищеблока.

«Совместно с медицинскими учреждениями и Роспотребнадзором составлен и утвержден план внеочередного обследования всех обучающихся и сотрудников школы», — добавил Заставный.

Заболевание у сотрудницы выявили 19 января.

Перед началом работы в пищеблоке сотрудница предоставила действующую санитарную книжку и прошла флюорографию, уточнил Заставный. После этого она была допущена к работе.

Заболевание не требует карантина в школе. За прошедшую неделю учреждение полностью провело все запланированные обследования вместе с профильными службами.

«Ситуация находится на моем личном контроле и контроле Комитета по здравоохранению», — подчеркнул глава администрации Приморского района.

Жизни и здоровью детей и сотрудников школы ничего не угрожает.

Ранее в одной из школ в Челябинской области произошла вспышка кишечной инфекции. Семь школьников попали в больницу. Деятельность образовательного учреждения временно приостановили. Следователи возбудили уголовное дело.