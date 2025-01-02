У попавшего в ДТП автобуса с россиянами в Таиланде отказали тормоза

Перевозивший российских туристов автобус попал в аварию на контрольно-пропускном пункте на въезде в Паттайю из-за отказа тормозов. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание Daily News .

Представители ведомства уточнили, что это основная версия причины аварии. Если она подтвердится, то вину возложат на водителя, который не проверил работу системы перед выездом.

Журналисты ознакомились с записями камер наблюдения, из которых следует, что автобус ехал на большой скорости и перестроился с третьей полосы на вторую, где наехал на резиновый конус, установленный для ограничения движения.

Водитель не справился с управлением, транспортное средство протаранило внедорожник Toyota Fortuner, после чего врезалось в бетонное ограждение.

В аварии пострадали 33 человека, из которых шесть получили серьезные травмы, 27 отделались небольшими царапинами. Всех пассажиров из автобуса срочно эвакуировали, потому что произошел разлив топлива и появился риск взрыва. Тяжелораненых забрали в больницы прибывшие на место бригады скорой помощи.

Одна из находившихся на месте туристок в комментарии 360.ru заявила, что автобусный тур организовала компания ANEX TOUR. Она подчеркнула, что в аварии никто не погиб.