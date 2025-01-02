У попавшего в ДТП автобуса с россиянами в Таиланде отказали тормоза
Отказ тормозов назвали основной причиной аварии автобуса с россиянами в Таиланде
Перевозивший российских туристов автобус попал в аварию на контрольно-пропускном пункте на въезде в Паттайю из-за отказа тормозов. Об этом со ссылкой на заявление полиции сообщило издание Daily News.
Представители ведомства уточнили, что это основная версия причины аварии. Если она подтвердится, то вину возложат на водителя, который не проверил работу системы перед выездом.
Журналисты ознакомились с записями камер наблюдения, из которых следует, что автобус ехал на большой скорости и перестроился с третьей полосы на вторую, где наехал на резиновый конус, установленный для ограничения движения.
Водитель не справился с управлением, транспортное средство протаранило внедорожник Toyota Fortuner, после чего врезалось в бетонное ограждение.
В аварии пострадали 33 человека, из которых шесть получили серьезные травмы, 27 отделались небольшими царапинами. Всех пассажиров из автобуса срочно эвакуировали, потому что произошел разлив топлива и появился риск взрыва. Тяжелораненых забрали в больницы прибывшие на место бригады скорой помощи.
Одна из находившихся на месте туристок в комментарии 360.ru заявила, что автобусный тур организовала компания ANEX TOUR. Она подчеркнула, что в аварии никто не погиб.