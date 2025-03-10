У погибших при пожаре в Соликамске спасателей остались дети

В МЧС скорбят о сотрудниках, погибших при пожаре в Пермском крае

Сотрудники МЧС, которые ликвидировали сотни пожаров и спасли десятки человек, погибли во время тушения возгорания в частном доме в Пермском крае. У каждого из них остались дети, сообщили в пресс-службе министерства.

«При исполнении служебного долга погибли сотрудники 10-й пожарно-спасательной части 1-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю — начальник караула Евгений Сергеевич Некрасов и старший пожарный Александр Александрович Царамов. <…> На их счету сотни ликвидированных пожаров и десятки спасенных жизней», — рассказали в ведомстве.

Евгений Некрасов родился в 1994 году. Он окончил Воронежский институт ГПС МЧС России и с 2017 года занимал должность начальника караула. Имел медаль МЧС России «За отличие в службе» III степени. У него осталась жена и двухлетний сын.

Второй погибший сотрудник МЧС — Александр Царамов — родился в 1979 году. Пожарным служил с 2000 года и за свои заслуги награжден медалями МЧС России «За отличие в службе» трех степеней. Мужчина воспитывал пятерых детей.

О смерти пожарных во время тушения жилого дома в Соликамске стало известно днем 10 марта. Сотрудники находились внутри горящего здания, когда произошло обрушение кровли. В результате спасатели оказались под завалами.