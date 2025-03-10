Пожарные погибли при тушении горящего дома в Соликамске

Два сотрудника МЧС России погибли при тушении пожара в Пермском крае

Два сотрудника МЧС России погибли во время тушения пожара в частном доме в Соликамске. Об этом сообщила пресс-служба федерального главка ведомства.

Там уточнили, что сотрудники находились внутри горящего здания, когда произошло обрушение кровли. В результате спасатели оказались под завалами.

Пожарные занимались ликвидацией возгорания в одноэтажном деревянном частном доме в Соликамске. Пламя распространилось на площади в 900 квадратных метров.

Для тушения пожара привлекли более 40 сотрудников МЧС и почти два десятка единиц техники.

Очевидцы сообщили, что внутри еще могут находиться жильцы. После проверки этой информации спасатели эвакуировали людей.

Ранее на территории Ханты-Мансийска загорелся частный дом. По информации местного главка МЧС, там полыхал мансардный этаж по всей площади дома. Спустя час сотрудники МЧС потушили возгорание на площади 150 квадратных метров. В результате никто не пострадал.