У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Тихом океане у Курильских островов в ночь на 18 марта. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,4 с эпицентром в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир произошло в ночь на 18 марта», — рассказала агентству сейсмолог.

Очаг землетрясения находился на глубине 41 километра. Семенова сообщила, что, по оперативной информации, землетрясение не ощущалось. Тревогу цунами не объявляли.

Накануне мощное землетрясение произошло в Магадане. Его магнитуда составила пять баллов, очаг залегал на глубине 10 километров, в 12 километрах севернее села Клепка. Люстры в домах задрожали, с полок и шкафов посыпалась посуда и книги, треснули стены. Людей охватила паника, некоторые выбежали на улицу.