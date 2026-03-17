Очевидцы сняли на видео момент мощного землетрясения в Магадане

Мощное землетрясение произошло в Магадане. В распоряжении 360.ru оказалось видео, заснятое очевидцами в момент, когда город содрогнулся от толчков.

В домах задрожали люстры, с полок и шкафов посыпались посуда и книги. Паника охватила жителей, и некоторые выбежали на улицу. У многих машин от подземных толчков сработала сигнализация.

«Был шок. Дети <…> кричали. Оделись и вышли на улицу», — рассказал очевидец Антон.

Другая местная жительница сообщила 360.ru, что некоторые люди все еще находятся на улице, ожидая новых толчков.

«Тряхнуло очень сильно, падали вещи с полок, чуть кровать двухъярусная не упала (я на ней была, на втором этаже). Сразу начали собираться выходить на улицу, в подъезде потрескалась штукатурка, немного треснула стена. <…> Мы очень испугались, впервые такое сильное землетрясение было», — добавила она.

Все аварийные службы привели в режим готовности. Мэр города Лариса Поликанова предупредила, что возможны отключения электричества и перебои в подаче воды.

«Жители Магадана и близлежащих поселков ощутили подземные толчки. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на глубине 10 километров, в 12 километрах севернее села Клепка», — написал губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем телеграм-канале.

Ранее на юге Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 61 километре от Елизова и в 77 от Петропавловска-Камчатского.