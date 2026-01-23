У отца похищенного в Красноярске подростка пропали из сейфов 3 миллиона рублей

У отца похищенного мальчика в красноярском поселке Серебряный Бор пропали из сейфов три миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«Поздно вечером отец школьника, вернувшись домой, не обнаружил сына, а из сейфов пропали три миллиона рублей», — заявили в ведомстве.

Мужчина, у которого украли 14-летнего сына — местный бизнесмен. По данным журналистов — директор компании «Автоспецмаш». В прошлом году он вошел в топ-100 богатейших людей Красноярска, расположившись на 58-й строчке.

Когда он обнаружил пропажу ребенка, ему прислали видео, на котором мальчик попросил выполнить требования похитителей — заплатить 30 миллионов рублей. После случившегося возбудили уголовное дело. Правоохранители уже ищут мальчика.