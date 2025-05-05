У одного из пострадавших при пожаре в 9-этажке в Москве выявили ожоги 80% тела
Один из пострадавших при пожаре, случившемся после взрыва в московской многоэтажке на улице Генерала Тюленева, получил ожоги 80% поверхности тела. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в экстренных службах.
«У одного из пострадавших, предварительно, 80% ожогов тела, он был госпитализирован», — заявил собеседник журналистов.
Мощный взрыв и пожар случились в одной из квартир девятиэтажного дома накануне вечером. Жильцов эвакуировали и отправили в пункт временного размещения.
Причина произошедшего пока неизвестна. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Мэр Москвы Сергей Собянин контролирует ситуацию.
По последним данным, жертвами взрыва и пожара стали три человека.