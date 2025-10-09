«У него три телефона». Сообщения о сигнале от Усольцева в тайге опровергли в СК

В СК опровергли сообщения о том, что телефон Усольцева в тайге подал сигнал

Правоохранительные органы не подтвердили данные о включенном телефоне главы пропавшей в походе в Красноярском крае семьи Сергея Усольцева. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба регионального СК России.

«Мы это не подтверждаем. У него в целом три телефона, и информации о том, что в три часа ночи был какой-то сигнал, нет», — заявили журналистам.

До этого появилась информация, что телефон мужчины, пропавшего вместе с семьей, появился в зоне доступа. По данным СМИ, сигнал зафиксировали в семи километрах от Кутурчина Партизанского района.

Пара с пятилетней дочерью отправилась в поход к Кутурчинскому Белогорью 28 сентября. Уже два дня они не выходят на связь. В последний раз их видели, когда туристы отправлялись в горы. Сын семьи написал заявление в полицию.