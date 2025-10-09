Телефон главы семьи, пропавшей в Красноярском крае, подал сигнал

Телефон мужчины, который пропал вместе с семьей в Красноярском крае, появился в зоне доступа. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональный СК.

Сигнал зафиксировали в семи километрах от населенного пункта Кутурчин Партизанского района. Сейчас поиски ведут в этом районе в труднодоступной местности.

Семейная пара вместе с пятилетней дочерью отправились в туристический поход к Кутурчинскому белогорью 28 сентября. Уже два дня семья не выходила на связь. В последний раз родителей с ребенком видели, когда они собирались идти в горы. В итоге сын обратился в полицию.

До этого мобильные телефоны пропавших подавали сигнал вблизи скал. Спасатели выдвинули версию, что они могли ночью провалиться в расщелину в земле. Скалы решили обследовать, однако запустить коптер было проблематично из-за сильного ветра.