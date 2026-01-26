«У нее все было хорошо»: мать погибшей 18-летней самбистки опровергла версию о суициде

Мать погибшей воронежской спортсменки Александры Лалачкиной усомнилась в официальной версии гибели дочери. Об этом Евгения Афанасьева рассказала в беседе с РЕН ТВ .

По словам матери, у самбистки не было суицидальных наклонностей и причин для самоубийства.

«У нее все было хорошо. Она абсолютно уравновешенная, спокойная. Разумная девочка», — рассказала женщина.

По словам матери, в вечер исчезновения девушка находилась в общежитии с подругой. Затем сообщила им обеим, что поехала домой на своем автомобиле Mercedes. Спустя несколько дней Лалачкину нашли погибшей.

Мать спортсменки призналась, что не знает, в каком состоянии обнаружили тело дочери. Причины смерти самбистки пока неизвестны, на месте работают следователи.

Женщина также отметила, что в городе в последнее время начали пропадать и другие дети. По ее мнению, между этими случаями и гибелью дочери может быть связь.