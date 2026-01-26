Таинственная смерть титулованной спортсменки потрясла Воронеж

В Воронеже обнаружили тело 18-летней Александры Лалачкиной, титулованной самбистки и перспективной спортсменки. О завершении поисковой операции, которая длилась двое суток, сообщила пресс-служба поискового отряда.

Несколько дней назад девушка уехала на автомобиле Mercedes в неизвестном направлении. Спортсменка не предупредила близких о своих планах, а спустя некоторое время ее телефон перестал отвечать.

Обеспокоенные родители сразу обратились за помощью в полицию. К розыску подключились кинологи и десятки добровольцев.

Выяснилось, что Mercedes самбистки видели на окраине города. Позднее автомобиль нашли, но в другом районе. Поисковые группы получили доступ к камерам наблюдения. Они показали, что девушка вышла из машины и двинулась в сторону подлеска.

Здесь и нашли ее тело. На данный момент остается неясным, носила ли смерть насильственный характер или стала следствием несчастного случая. На месте происшествия работают следователи.

Им предстоит восстановить маршрут передвижения девушки в тот вечер и установить точную причину ее гибели.

