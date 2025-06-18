«У нас дома семьи и работа»: житель Уфы застрял в ОАЭ из-за переноса рейса

Житель Уфы пожаловался, что Air Arabia отменила его рейс и не пускает на другие

Житель Уфы Николай должен был 14 июня улететь из Шарджи домой в Уфу, однако его рейс перенесли на неопределенный срок, а представители туроператора отказываются как-либо помочь. Подробности мужчина рассказал 360.ru.

Он сообщил, что должен был лететь бортом Air Arabia, и добавил, что согласен даже на перелет с пересадкой в Москве или Екатеринбурге, однако представители авиакомпании не дают никакого ответа на запросы.

«Прошу помочь улететь отсюда в любой город России в ближайшие дни, у нас дома семьи и работа», — заявил Николай.

Со схожими проблемами столкнулась на Шри-Ланке другая клиентка Air Arabia — россиянка Илона. Она должна была вылетать из Коломбо в Москву через Шарджу, однако рейс из ОАЭ в Россию отменили, а ее с мужем не пустили на борт.

В итоге им пришлось вылетать за собственный счет через Абу-Даби и Ереван, потратив на дорогу домой около 170 тысяч рублей.