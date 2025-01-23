У мигранта в Приморье изъяли шкуру тигра и 12 медвежьих лап

Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли в Приморском крае у мигранта шкуру амурского тигра, 12 медвежьих лап и две тысячи сушеных трепангов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Браконьер хранил добычу в нежилом помещении в Находке. Ущерб российской природе оценили более чем в три миллиона рублей. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Накануне в Волгограде преступную группу из четырех человек во главе с иностранцем обвинили в незаконной торговле рогами краснокнижного сайгака. С февраля 2022 года злоумышленники покупали товар на границе с Казахстаном, откуда развозили по разным регионам страны и за границу. Главарь банды сумел скрыться за рубежом, его объявили в международный розыск, а троих его подельников задержали и предъявили обвинения. Всего от их действий погибло не меньше тысячи редких животных.