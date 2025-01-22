Банда из Волгограда незаконно продавала рога краснокнижного животного

СК: в Волгограде четырех человек обвинили в незаконной торговле рогами сайгака

В Волгограде преступная группа под руководством иностранца занималась незаконным оборотом рогов сайгака, который занесен в Красную книгу России. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

С февраля 2022 года злоумышленники продавали рога исчезающего животного в нескольких российских регионах, среди которых Волгоградская, Саратовская, Астраханская области, а также Приморский край и Республика Бурятия.

Товар они покупали возле границы с Казахстаном, а затем переправляли его в Волжский, откуда почтой доставляли на Дальний Восток, а оттуда — в другие страны. Чаще всего рога сайгака покупали граждане государства, где эту продукцию используют для изготовления препаратов восточной медицины.

Глава преступной группы, который находился на российской территории незаконно, уехал из страны. Его объявили в международный розыск. Остальных членов банды задержали: двоих поймали в Волжском, одного — в Приморском крае, а другого — в Астраханской области.

Следователи изъяли у злоумышленников более 2000 рогов. Так, из-за действий участников группировки погибла по меньшей мере 1000 редких особей.

Всем участникам уголовного дела предъявили обвинения. Троих заключили под стражу, а еще одного отправили под домашний арест.

В Подмосковье в середине января трижды задерживали браконьеров за незаконную добычу кабанов и лосей.