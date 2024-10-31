Двое жильцов дома в Черкесске рассказали, как при обрушении им придавило ноги

При взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске погибли по меньшей мере четыре человека. Есть и пострадавшие, число которых пока уточняется. 360.ru удалось взять комментарий у двоих жильцов пятиэтажки, получивших травмы — семейной пары, жившей на пятом этаже недалеко от эпицентра происшествия.

«Около шести утра, просто сквозь сон, я слышала: „Бах!“ что-то — а потом начало на лицо все сыпаться, начало закрывать. Говорю: „Эдик, это что?“ — кричу в соседнюю комнату. Он говорит тоже: „Наташа, что случилось?“ Я понять не могу что. Приполз ко мне, у меня ноги придавлены… Вытащил ноги, мы сели на окно, а плита опускается», — рассказала пострадавшая.

Они начали звать спасателей. На слухи о скандальной женщине, угрожавшей взорвать дом, собеседница 360.ru сказала, что не слышала самих угроз, но знает, о ком идет речь, и предполагает, что женщина не очень здорова психически.

Супругу пострадавшей, представившемуся Эдуардом Александровичем, при взрыве и обрушении тоже зажало ноги, но он сумел сам их вытащить и пробраться к жене на выручку.

«Начинает трещать, шуметь что-то, потом перестает, потом опять через некоторое время… Мусор сыплется, видать. Думаю: сейчас завалится, нам все. Мы открываем окно и начинаем из окна кричать», — рассказал он.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура держит расследование на контроле.