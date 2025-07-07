У Крымского моста встали более 1000 машин

Более 1000 машин скопилось у Крымского моста. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе.

«В очереди со стороны Тамани находится 1050 транспортных средств. Время ожидания более трех часов», — заявили в сообщении.

В инфоцентре отметили, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Впервые о скоплении машин сообщили в 05:00 по московскому времени. В тот период скопилось 350 автомобилей. Время ожидания было около 60 минут. Через час очередь выросла до 540 транспортных средств, еще через час — до 950.

Ранее похожая ситуация случилась 1 июля. Около тысячи авто встали в пробке перед Крымским мостом. Время ожидания въезда увеличилось до трех часов.