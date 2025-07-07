У иностранца в Шереметьево нашли прицелы и кронштейны за 29 млн рублей

В багаже у пассажира в аэропорту Шереметьево нашли оружейные прицелы и кронштейны на сумму 29 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Груз обнаружили у иностранца, следовавшего в Катар.
«Незадекларированные товары в количестве 142 единиц были выявлены при сканировании чемоданов 35-летнего мужчины, которые он сдал в багаж», — заявили в ведомстве.
Мужчина рассказал, что купил прицелы и кронштейны у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей. О том, что такие вещи надо декларировать — не знал.
Предметы направили на экспертизу. Она подтвердила, что это — тепловизионные прицелы и кронштейны для ствольной коробки охотничьего оружия.
Партию признали коммерческой, товары изъяли, а также возбудили дело об административном правонарушении по статье о недекларировании предметов. Наказание за это нарушение — штраф в размере от 50% до двухкратной стоимости товаров с их обязательной конфискацией.