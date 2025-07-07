У иностранца в Шереметьево нашли прицелы и кронштейны за 29 млн рублей

ФТС России
Фото: ФТС России

В багаже у пассажира в аэропорту Шереметьево нашли оружейные прицелы и кронштейны на сумму 29 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Груз обнаружили у иностранца, следовавшего в Катар.

«Незадекларированные товары в количестве 142 единиц были выявлены при сканировании чемоданов 35-летнего мужчины, которые он сдал в багаж», — заявили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что купил прицелы и кронштейны у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей. О том, что такие вещи надо декларировать — не знал.

ФТС России
Фото: ФТС России
1/5
ФТС России
Фото: ФТС России
2/5
ФТС России
Фото: ФТС России
3/5
ФТС России
Фото: ФТС России
4/5
ФТС России
Фото: ФТС России
5/5

Предметы направили на экспертизу. Она подтвердила, что это — тепловизионные прицелы и кронштейны для ствольной коробки охотничьего оружия.

Партию признали коммерческой, товары изъяли, а также возбудили дело об административном правонарушении по статье о недекларировании предметов. Наказание за это нарушение — штраф в размере от 50% до двухкратной стоимости товаров с их обязательной конфискацией.

Ранее таможенники в Пулкове обнаружили у туристки из Таиланда колье за 2,5 миллиона рублей. Ожерелье лежало в ручной клади женщины.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте