У иностранца в Шереметьево нашли прицелы и кронштейны за 29 млн рублей

В багаже у пассажира в аэропорту Шереметьево нашли оружейные прицелы и кронштейны на сумму 29 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Груз обнаружили у иностранца, следовавшего в Катар.

«Незадекларированные товары в количестве 142 единиц были выявлены при сканировании чемоданов 35-летнего мужчины, которые он сдал в багаж», — заявили в ведомстве.

Мужчина рассказал, что купил прицелы и кронштейны у знакомого в Москве за 21 тысячу рублей. О том, что такие вещи надо декларировать — не знал.