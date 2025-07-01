Таможенники в Пулкове нашли у туристки из Таиланда колье за 2,5 млн рублей

Таможенники в аэропорту Пулково нашли у российской туристки из Таиланда колье за 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

«Ожерелье было упаковано в мешок для хранения и полиэтиленовый сверток и лежало в ручной клади туристки», — заявили в ведомстве.

В багаже у женщины лежали футляр, документы, заполненный в дату вылета бланк Tax Free и бумажный сертификат, который был выписан за два дня до вылета.

По словам туристки, сертификат относится к серьгам, которые носит ее невестка из Таиланда. Колье женщина купила три года назад в Петербурге за две тысячи евро.

«Экспертиза установила, что полукилограммовое украшение новое и изготовлено из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов и 443 культивированных жемчужин», — отметили в таможне.

Стоимость колье превышает 2,5 миллиона рублей. По закону пассажиры должны письменно декларировать и оплачивать пошлины на товары, общая стоимость которых превышает 10 тысяч евро. Нарушение этих требований может привести к административной или уголовной ответственности.

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