У двухлетней россиянки в Таиланде началось воспаление кишечника из-за бассейна

В Таиланде двухлетняя девочка из Петербурга попала в больницу с острым кишечным воспалением после купания в детском бассейне. Она уже несколько дней ничего не ест из-за сильного обезвоживания. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Журналисты выяснили, что россиянка с дочерью приехали на зимний сезон в Таиланд, остановились в апартаментах комплекса TiTle Legendary в районе Бангтао.

Туристы регулярно посещали взрослый бассейн, но в последний раз девочку отправили в детский, потому что в обычном вода была слишком холодной. Ребенок купался и облизывал воду, поэтому его быстро вытащили.

На следующий день девочке стало плохо — ее рвало на протяжении суток. Ребенок очень ослаб, не мог пить воду и подняться с кровати. Встревоженная мать отвезла дочь в больницу. На осмотре врачи зафиксировали повышенный пульс и уменьшение мочеиспускания. Кровь загустела из-за обезвоживания, поэтому анализы взять не получилось.

Ребенку предварительно, диагностировали «энтерит» — острое воспаление кишечника. Установили капельницу, после чего взяли кровь и отпустили домой. Сейчас мать ждет результатов анализов — в случае подтверждения диагноза, пациентку будут лечить антибиотиками.

Ранее россиянка в Индии умерла от кишечной инфекции. Она жила на севере страны вместе с мужем.