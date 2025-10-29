Россиянка умерла в Индии от кишечной инфекции

Туристка из Москвы, приехавшая на север Индии вместе с мужем, умерла от кишечной инфекции. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, 63-летняя женщина жила с супругом в гостевом доме в районе Бхелупур в штате Уттар-Прадеш. Туристке резко стало плохо, она начала задыхаться.

Ее поместили в частную клинику, но состояние пациентки ухудшалось, поэтому ее перевели в другую больницу. В итоге женщина умерла по прибытии в медучреждение.

Канал добавил, что перед смертью туристка подхватила кишечную инфекцию.

Ранее индийские школьники отравились бесплатными обедами в штате Бихар. Национальная комиссия по правам человека сообщила, что общее число пострадавших превысило 100.

Властей и полицию призвали провести расследование. Местные жители рассказали, что причиной недомогания детей стала мертвая змея, попавшая в продукты — повар достал ее из кастрюли с едой. После массового отравления протестующие жители деревни перекрыли дорогу.