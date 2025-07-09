У директора МХАТа Кехмана прошли обыски

К художественному руководителю Михайловского театра и гендиректору МХАТа имени Горького Владимиру Кехману пришли с обыском по делу о растрате при реконструкции сцены. Об этом сообщил источник «Известий» .

Оперативные мероприятия связаны с делом о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТа. Оно возбуждено по статье о мошенничестве. В деле фигурируют несколько лиц.

Как уточнил источник, Кехман не задержан и выступает по делу в статусе свидетеля.

Минкультуры назначило Владимира Кехмана новым директором МХАТа имени Горького в 2021 году.

Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах акционерного общества «Южуралзолото» в Челябинской области. В 2024 году компанию обвинили в порче земли и нарушении экологических норм.