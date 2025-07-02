В офисах «Южуралзолота» прошли обыски

РИА «Новости» сообщило об обысках в офисах «Южуралзолота» в Челябинской области

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета провели обыски в офисах акционерного общества «Южуралзолото» в Челябинской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источники.

В 2024 году против компании возбуждали уголовные дела по статьям о порче земли и нарушении правил охраны окружающей среды.

Ранее прокуратура выявила, что дамбу на промышленных площадках построили с нарушениями, в результате, когда ее прорвало, неочищенные воды попали в реки Батуровка и Санарка. Обширные земли сельхозназначения отравило мышьяком.

В июне с обысками пришли к госсекретарю Дагестана Магомеду-Султану Магомедову. Позже Telegram-канал Shot сообщил, что произошедшее могло быть связано с делом о незаконной приватизации «Дагнефтебазы». Позднее часть ее имущества обратили в доход государства.