Землетрясение произошло рядом с Выборгом

Практически неощутимые на поверхности подземные толчки магнитудой 1,5 зафиксировали аппараты Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Представленные на сайте организации координаты свидетельствуют, что эпицентр находился в восьми километрах от Выборга Ленинградской области.

Такой уровень подземных толчков фиксируется только сейсмографами. Слабыми, но ощутимыми считаются толчки магнитудой два.

Для российского региона это не первый случай землетрясения. Как напомнило издание 47news, зимой прошлого года подземные толчки магнитудой 2,4 зафиксировали на Ладожском озере.

В конце сентября землетрясение магнитудой 4,3 тряхнуло здания в Таштагольском районе Кемеровской области.

По данным областного главка МЧС, эпицентр залегал всего в четырех километрах от поселка Шерегеш, жители которого узнали о землетрясении по сработавшим сигналам автомобилей.