У берегов Новороссийска произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера произошло у побережья Новороссийска. Повреждений и пострадавших нет. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в телеграм-канале .

Сейсмостанция определила эпицентр в Черном море на глубине около 10 километров. Интенсивность толчков специалисты оценили в два-три балла.

Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения города продолжили работу в штатном режиме. Разрушений и пострадавших не зафиксировали.

Утром 23 февраля у берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Подземный толчок произошел в 08:11 по московскому времени в 86 километрах к юго-западу от населенного пункта Никольский.