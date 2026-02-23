У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1

Утром 23 февраля у берегов Аляски зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщил пресс-центр Геологической службы США .

Подземный толчок произошел в 08:11 по московскому времени в 86 километрах к юго-западу от населенного пункта Никольский.

Очаг землетрясения специалисты определили на глубине 25,4 километра. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло на северо-западе Китая. ЧП случилось утром 23 февраля в уезде Лоп-Нур Баянгол-Монгольского автономного округа. Сведений о жертвах не поступало. Глубину очага толчков сразу не назвали.