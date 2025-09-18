Угрозу цунами объявили на Камчатке из-за сильного землетрясения

У побережья Камчатки произошло мощное землетрясение. Геологическая служба США оценила его магнитуду в 7,8, очаг находился на глубине около 10 километров в 128 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В то же время Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН сообщил о землетрясении магнитудой 5,6 на глубине 24,6 километра в 94 километрах от города.

Губернатор Владимир Солодов уточнил, что магнитуда составила 7,2. По его словам, все службы региона переведены в режим повышенной готовности, проводится обследование социальных учреждений и жилых домов. На данный момент информации о повреждениях не поступало.

Власти также объявили угрозу цунами по восточному побережью полуострова, население оповещается. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как во время толчков качалась обстановка в квартирах и аэропорту Петропавловска-Камчатского.

Ранее, 13 сентября, на Камчатке зафиксировали 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь ощутили местные жители.