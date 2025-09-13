На Камчатке сняли угрозу цунами после сильного афтершока

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС на Камчатке провела экстренное заседание и сняла угрозу цунами после сильного афтершока. Главам муниципалитетов Авачинской агломерации рекомендовали организовать ПВР для тех, кто опасается оставаться в своих домах, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

В 14:37 по местному времени на побережье Камчатки произошел прогнозируемый афтершок — самый сильный после землетрясения 30 июля, его магнитуда составила 7,4. После этого сработала система оповещения цунами.

«По итогу событий угроза цунами снята в 16:45. Продолжается обследование социально значимых объектов и жилого фонда. Принято решение обеспечить готовность пунктов временного размещения граждан на территории Авачинской агломерации», — сообщил зампред правительства Камчатки Сергей Тюлькин.

Накануне вулкан Шивелуч произвел мощный выброс пепла на высоту пять километров. Для вулкана установили оранжевый цветовой авиационный код, что означает для местных авиаперевозок повышенную опасность.