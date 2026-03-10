Мать двух детей решила покататься на скутере на Бали и оказалась в реанимации

The Sun: туристка из Австралии сломала таз в аварии со скутером на Бали

На индонезийском острове Бали 28-летняя австралийская туристка и мать двух детей Аливия Джейн Кэмпбелл попала в аварию на скутере и сломала таз. О случившемся сообщила газета The Sun .

Авария произошла 6 марта. В тот день Кэмпбелл решила покататься по острову на скутере, но поездка закончилась тяжелым ДТП. Врачи диагностировали у нее серьезную черепно-мозговую травму и перелом таза. Туристку госпитализировали в критическом состоянии.

После случившегося родные женщины начали собирать деньги на лечение и перевозку пострадавшей в Австралию.

В конце прошлого года страховщики рассказали, в каких странах чаще всего попадают в ДТП россияне. По данным аналитиков, лидирующим по аварийности направлением стал Таиланд. Там наши соотечественники становятся участниками происшествий на байках, тук-туках и скутерах.