Сильные дожди накрыли Махачкалу. Ливневки не справились с потоками воды

Циклон принес в Дагестан сильные дожди. Улицы Махачкалы затоплены, ливневки не справились с большим объемом воды. Коммунальные службы перешли на усиленный режим работы, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Дежурные бригады работают на проблемных участках, при необходимости они проводят оперативную расчистку решеток дождеприемников. Ливневки работают исправно, но из-за большого количества воды не успевают принимать весь объем», — заявил глава Махачкалы Юсуп Умавов.

Коммунальщики следили за обстановкой с ночи. По городу рассредоточились 20 аварийных бригад, рабочие установили на проблемных участках предупреждения. Энергетики мобилизовали 173 бригады.

Местами вода полностью покрыла асфальт, особенно сильное потопление произошло на проспекте Булача. Местные жители быстро приспособились к новым условиям. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина в дождевике перевозил пешеходов на тачке.

Сильный дождь пройдет в Дагестане 15 и 15 апреля, предупредила пресс-служба регионального МЧС. На реках может повыситься уровень воды, в горах — сойти сели малого объема.

Экстремальную погоду метеорологи спрогнозировали в Москве. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура воздуха повысится до рекордных значений.