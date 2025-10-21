«Тысячи камней». Гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла оказаться в ловушке из большого нагромождения камней. Об этом aif.ru заявил туристический гид Алексей Исиченко.

По его словам, Кутурчинское Белогорье представляет собой сплошную груду камней, что делает поиски пропавших затруднительными.

«На пути к вершине горы Алат тысячи камней и курумников — провалов глубиной от двух до пяти метров. Там легко подвернуть ногу и даже упасть в провал», — сказал гид.

Исиченко добавил, что из-за сложности маршрут Усольцевых точно не подходит для похода одним днем, тем более с маленьким ребенком. Он напомнил об истории в 2019 году, когда примерно в том же районе также пропал человек, которого в итоге не нашли.

Ранее стало известно, что спасатели столкнулись со странностью во время поиска пропавшей семьи Усольцевых. Группа из восьми человек отчетливо слышала лай корги, которую Усольцевы взяли с собой. Однако обнаружить ее так и не удалось.