«Слышали восемь человек». Поисковики указали на странный момент в поисках Усольцевых

Поисковики рассказали, что слышали лай корги во время поисков семьи Усольцевых

Во время поисков семьи Усольцевых в горной тайге Красноярского края поисковики отчетливо слышали лай собаки. Это могла быть корги, которую пропавшая семья взяла с собой в поход, написала «Российская газета» .

Представитель отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина подчеркнула, что восемь человек слышали одиночный лай. Через некоторое время звук повторился.

Но прилетевшие на место спасатели на вертолете ничего не обнаружили. При этом сын Усольцевых уточнил, что собака от родителей далеко уйти не могла.

«Мы и звали, и причмокивали, и пытались ее приманивать. Искажение звука есть, было непонятно, откуда он пришел», — заключила Торгашина.

Ранее сообщалось, что отсутствие следов пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых наводит на мысль о неслучайности исчезновения.