Спящий разлом проснулся в Калифорнии
SFC: спящий разлом Конкорд грозит Калифорнии землетрясением
Геологическая служба США зафиксировала рост сейсмической активности в Калифорнии. Движение начал разлом Конкорд, раньше считавшийся спящим, сообщило издание San Francisco Chronicle.
В связи с этим американские ученые прогнозируют землетрясение, магнитуда которого составит шесть-семь баллов. Разлом Конкорд сдвинулся на четыре метра.
Сейсмическая активность вызвала перебои с подачей воды в некоторых штатах Калифорнии, а также спровоцировала появление трещин на дорогах.
В настоящее время геологи ведут наблюдение за разломом. Они отметили, что дальнейшее развитие событий зависит от динамики накопленного напряжения в земной коре.
Ранее у берегов американского штата Аляска произошло землетрясение магнитудой 7,2. Его очаг залегал на глубине 20 километров.