«Тыкали автоматами в спину». Появились подробности задержания судна с русским экипажем

Задержавшие у берегов Португалии контейнеровоз Baltic Summer силовики держали членов экипажа под прицелом и забрали у них телефоны. Об этом сообщил РЕН ТВ .

«Под дулами автоматов кого-то загнали в помещение, <…> тыкали автоматами в спину», — отметил источник.

Сначала сотрудники гражданской гвардии Испании больше часа держали российских и белорусских моряков на палубе под дождем. Затем начались обыски, поскольку правоохранители заподозрили, что контейнеровоз транспортирует не фрукты, а наркотики.

Baltic Summer, который шел в Санкт-Петербург из Эквадора, задержали в открытом море 21 января. Членов экипажа доставили для досмотра в порт Пуэрто-де-Виго на западном побережье Испании. Утром во вторник корабль зашел в петербургский порт.

Очевидцы ранее заявили, что силовики обещали подкинуть матросам запрещенные вещества. Они также отказали членам экипажа, которые потребовали вызвать консула.