Западные спецслужбы захватили судно с русским экипажем у берегов Португалии

ВМС Испании и ФБР задержали контейнеровоз с моряками из России

Представители испанских и американских силовых структур взяли под контроль контейнеровоз с русским экипажем у берегов Португалии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Судно Baltic Summer под флагом Багамских островов под управлением немецкой судоходной компании с грузом рефрижераторных контейнеров остановили катера ВМС Испании при поддержке ФБР. Моряки контейнеровоза рассказали Mash, что на борт поднялись несколько десятков спецназовцев.

По словам очевидцев, силовики угрожали матросам оружием и заявляли, что подкинут наркотики. В просьбе вызвать консула морякам отказали.

Судно отвели в порт Виго для проверки — испанские власти заподозрили, что Baltic Summer перевозит запрещенные вещества. Проверка дала отрицательные результаты, как добавили источники испанской газеты Cadenaser.

При этом сотрудники Центрального оперативного подразделения Гражданской гвардии проверили не только жилые каюты экипажа, но и контейнеры — несколько рефрижераторов выгрузили на пирс.

Baltic Summer вышло из Пуэрто-Боливара в Эквадоре и его конечным пунктом является Санкт-Петербург. Предположительно, контейнеровоз вернется на маршрут в ближайшие несколько часов. В порт назначения отпустят и всех 23 моряков, граждан России и Белоруссии.

Ранее российской рыболовное судно с запрещенными снастями задержали в Индонезии.