«Ты че, кофе любишь сильно?» В Балашихе женщина разгромила кофейню

Женщина устроила погром в одной из кофеен в Балашихе. Сотрудник заведения рассказал 360.ru, что она наведалась еще в несколько мест и устроила скандал там.

«Она же устроила погром по всему району, это не только у нас. Она устроила погром в детском центре, пыталась конфликтовать в других местах с посетителями. Не знаю, местная или не местная», — отметил он.

По словам собеседника 360.ru, женщину он раньше не видел. Перед тем как устроить погром, она заявила: «Ты че, кофе любишь сильно?» Что ее мотивировало — неизвестно. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

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