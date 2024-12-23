Пьяный петербуржец устроил в магазине погром и уснул на шелковых платьях

Пьяный мужчина в Санкт-Петербурге ворвался в магазин одежды, поломал мебель и уснул на дизайнерских шелковых платьях. Собственники оценили ущерб в 600 тысяч рублей. Видео погрома показала пресс-служба Росгвардии.

Мужчина в ночь на 22 декабря разбил стеклянную дверь магазина на Мытнинской набережной, вошел внутрь и устроил погром. Он сначала сломал мебель, затем опрокинул вешалку с платьями и уснул, облокотившись о диван. Наряд вневедомственной охраны Петроградского района разбудил 41-летнего хулигана и увез в 18-й отдел полиции.

«Ущерб на примерно 600 тысяч рублей. Испортил дизайнерскую коллекцию платьев из натурального шелка и поломал мебель, потом спать лег на эти самые платья», — сообщила администрация пострадавшего дома морды Ольги Швец.

В Сергиевом Посаде другой пьяный мужчина устроил дебош в продуктовом магазине. Он разбил несколько бутылок, а затем поколотилподростка.