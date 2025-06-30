Самый масштабный из лесных пожаров Забайкалья удалось локализовать

Спасатели локализовали самый масштабный из лесных пожаров в Забайкальском крае — в Хилокском районе на площади 220 тысяч гектаров. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Осипов.
По его словам, возгорание почти в семь раз больше, чем второе по размеру в регионе. Протяженность кромки — почти 300 километров, на месте работают 50 единиц техники.
Ранее на ситуацию обратила внимание региональная прокуратура: в районе села Зыково огонь охватил территорию более тысячи гектаров, начиная от СНТ «Мостовик», и стал приближаться к пригородам Читы. Сотрудники надзорного ведомства оценят выполнение требований пожарной безопасности.
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