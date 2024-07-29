Туристы случайно нашли тела пропавших альпинистов в Кабардино-Балкарии

Фото: Пресс-служба МЧС

Пропавшие в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов погибли. Туристы нашли их тела на высоте 3200 метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.

«Туристы случайно обнаружили тела пропавших альпинистов на горе Юном», — отметили в сообщении.

По данным ведомства, тела погибших транспортируют бортом Ми-8 МЧС. В работах задействовали восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В понедельник утром поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном. Спасатели на вертолете провели обследование склонов горы, но безрезультатно.

Ранее альпинист погиб при восхождении на гору Дыхтау высотой 5204 метров в Кабардино-Балкарии. В мужчину ударила молния.

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