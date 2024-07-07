Молния убила альпиниста в горах Кабардино-Балкарии

МЧС: в Кабардино-Балкарии на высоте 5,1 км на горе Дыхтау погиб турист

Альпинист погиб при восхождении на гору Дыхтау высотой 5204 метров в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло в воскресенье на высоте около 5100 метров. Погибший поднимался на гору в составе зарегистрированной группы из двух человек.

По предварительным данным, речь идет о жителе Тольятти 1973 года рождения, причиной смерти мог стать удар молнии. Второй участник группы находится в палатке на высоте 4700 метров с запасом продуктов и связью.

Коммерческий вертолет забросил группы спасателей на высоту 3800 и 2700 метров. Погодные условия на данный момент не позволяют им совершить восхождение на гору. Работу осложнили мокрый снег, туман и низкая облачность. При улучшении погодных условий спасатели эвакуируют тело альпиниста.

Всего к операции привлекли семь спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России и двух человек.

Ранее члены сборной Италии по горнолыжному спорту Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в Альпах после падения с высоты более 700 метров.