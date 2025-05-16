Туристы пожаловались на нашествие медуз в Турции

Отдыхающие на турецких курортах россияне пожаловались на нашествие медуз, из-за которых туристы получают ожоги при купании в море. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Медуз обнаружили на пляжах Кемера. По словам отдыхающих, из-за морских обитателей туристы получают ожоги и жалуются на сильный зуд, жжение, похожее на удар током, и высыпания на коже. Некоторые путешественники отказались купаться в море и плавают исключительно в бассейнах.

На пляжах сложно избежать встречи с медузами, потому что их практически не видно в воде. Чтобы смягчить последствия ожогов, туристы массово скупают в аптеках противоаллергенные кремы и антигистаминные препараты.

Ранее россияне обратили внимание на высокие цены в популярных туристических районах Турции. Отдыхающие возмутились из-за высокой стоимости еды в Анталье, Стамбуле, Фетхие и на других курортах.