Туристы в шоке от Турции. Поездку в Анталью уже назвали рискованной из-за невероятных цен

Отдыхающие в Турции пожаловались на высокие счета в кафе и магазинах

Цены в популярных туристических районах Турции вызывают все больше негатива у отдыхающих. Пользователи соцсетей массово делятся впечатлениями от поездок в Анталью, Стамбул, Фетхие и другие курорты — и нередко речь идет о сильном разочаровании и «шоке от цен», сообщила британская газета Birmingham Mail .

Один из туристов пожаловался, что компания из четырех человек заплатила в баре 2000 лир (примерно 4200 рублей) за два пива, две порции водки и безалкогольные напитки. В другом заведении — почти столько же: 1 560 лир. Отдельно в счете оказалась и «неожиданная» плата за обслуживание — еще 292 лиры.

На Reddit другие туристы рассказали, что в аэропорту цены и вовсе пугают. Например, тюбик дезодоранта стоит почти 2000 рублей, банка Pringles — 800 рублей, маленькая бутылка воды — 300, а стакан пива — 1300.

Некоторые отмечают, что с высокими ценами сталкиваются не только приезжие, но и сами жители Турции. По словам одного из участников обсуждения в соцсетях, многие местные уже не ходят в рестораны — слишком дорого.

Другие говорят, что на фоне резкого роста цен атмосфера в стране стала менее дружелюбной.

«Вроде бы впечатления от поездки в целом положительные, но вот такие моменты запоминаются сильнее всего», — отметил один из комментаторов.

Сталкиваются туристы в Турции и с более серьезными проблемами. В конце апреля около 18 российских путешественников пострадали в ДТП с автобусом в Анталье, сообщали «Известия».