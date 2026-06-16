Туристы пожаловались на домогательства в баре на Майорке

Двое туристов пожаловались на домогательства со стороны посетителей бара на набережной Пасео Маритимо в Пальме на Майорке. Мужчины* предлагали им деньги за секс и трогали без согласия, сообщило издание Cronica Balear .

По данным издания, путешественники обратились в полицию около 04:00 9 июня. Они рассказали, что незнакомцы* предложили им 800 евро (около 67 тысяч рублей), чтобы вместе поехать в ближайший отель и заняться сексом.

Туристы отказались, но мужчины* продолжили настаивать. По словам одного из заявителей, в туалете бара один из посетителей* схватил его за шею и заставил наклониться к своим гениталиям. Молодой человек вырвался, вернулся к другу и вызвал полицию.

Прибывшие офицеры задержали подозреваемых* и опросили свидетелей. Одна из посетительниц рассказала, что мужчины* также отпускали в ее адрес замечания сексуального характера. Подозреваемых доставили в полицейский участок.

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