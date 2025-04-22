Туристы подкармливали растерзавших дайвера акул в Израиле

Отдыхающие прикормили акул, растерзавших человека на пляже в израильском городе Хадера. Об этом сообщило Associated Press.
Акул видели и до нападения на людей. Среди туристов были любители кидать хищникам еду и приближаться к им вплотную.
Некоторые смельчаки даже дергали акул за плавники. На соседнем пляже люди подплывали к ним, несмотря на просьбу спасателей не делать этого.
В другом израильском издании опубликовали кадры, снятые накануне нападения. На видео две хищные рыбы кружили возле маленьких детей, стоящих в воде.
Несколько дней назад акула напала на дайвера у берегов Израиля. Мужчина проигнорировал предупреждения и зашел в воду. Хищник растерзал его на глазах у отдыхающих. Только спустя сутки спасатели нашли останки погибшего.
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