Туристы на Домбае пожаловались на массовое отравление

Отдыхающие на горнолыжном курорте Домбай в Карачаево-Черкесии пожаловались на массовое отравление. У туристов появляются боли в животе, тошнота и рвота, сообщил телеграм-канал «Shot проверка» .

Пострадавшие сообщили, что первые симптомы проявились через пару дней после прибытия или по возвращении домой.

Москвичка Юлия рассказала, что приехала на курорт с парнем, а через два дня обоим резко стало плохо. Сейчас они проводят время в номере, лечатся самостоятельно и просят вернуть деньги за ски-пасс из-за сорванного отпуска.

Другая отдыхающая, Валерия, предположила, что подхватила ротавирус на Домбае. Друзья перенесли болезнь легко, а девушка слегла на два дня с диареей и рвотой. Легче стало только дома. Туристы считают, что на курорте вспышка инфекции, но в больницу никто не обращается — лечатся самостоятельно.

Ранее массовое отравление произошло на курорте в Шерегеше. В январе более десяти человек жаловались на тошноту, рвоту и температуру.