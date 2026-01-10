«По сей день пьем таблетки». На курорте в Шерегеше произошло массовое отравление

Бар в Шерегеше закрылся после сообщений о массовых отравлениях

Популярный бар временно приостановил работу на горнолыжном курорте в Шерегеше. Посетители рассказали 360.ru, что заведение закрылось из-за частых случаев отравления.

На официальных ресурсах бара разместили объявления о том, что он закроется минимум на семь дней для профилактических мероприятий и дополнительных проверок.

«Мы видим обращения гостей и относимся к ним максимально серьезно», — написали представители кафе.

Посетительница бара Екатерина рассказала 360.ru, что ужинала с мужем в этом заведении, и на следующий день обоим стало плохо.

«В обед нужно было выезжать в Новосибирск, а мы не смогли даже с кровати встать: ни сил, пришлось продлевать номер», — отметила она.

Женщина добавила, что с момента отравления прошло уже четыре дня, но полностью восстановиться до сих пор не получилось.

Другой посетитель заведения — Артемий — сообщил в беседе с 360.ru, что 5 января тоже отравился вместе с супругой, из-за чего сорвалась поездка в Новосибирск.

«По итогу пришлось продлить гостиницу. Лежали два дня просто пластом, с температурой. Вернулись в Новосибирск только 7 января. По сей день пьем таблетки и бегаем в туалет», — подчеркнул он.

В пресс-службе СК по Кемеровской области — Кузбассу подтвердили, что по факту массового отравления в Шерегеше проводится процессуальная проверка. Следователи и сотрудники Роспотребнадзора проанализируют организацию работы заведения, возьмут необходимые пробы и установят причины и обстоятельства случившегося.

Ранее восемь человек отравились кониной в деревне Холуденево в Раменском округе. Две семьи приобрели мясо в Костроме и пожарили его. В итоге пострадавших госпитализировали с ботулизмом.