Туристы из Москвы застряли за Полярным кругом из-за размытых дорог

Группа туристов из Санкт-Петербурга и Москвы на автомобилях застряла на полуострове Рыбачий в Мурманской области из-за размытых непогодой дорог и мостов. Об этом сообщила «Фонтанка».

«Мы доехали до непреодолимого препятствия. Дороги размыты в нескольких местах, мосты смыло», — рассказал один из участников поездки.

По словам мужчины, работники восстанавливают только ближние к населенным пунктам участки, до них спецтехника пока не идет.

На днях сильные ветра и дожди обрушились на полуостров. Путешественники оказались заблокированы и вынуждены экономить топливо, а также пищу и воду.

Туристы связались с МЧС, спасатели заявили о готовности эвакуировать их в случае угрозы жизни, однако автомобили придется оставить.

Ранее трех молодых мужчин унесло сильным течением на надувном матрасе на середину озера Торе-Холь в Туве. Добраться до берега туристам помогли сотрудники МЧС.