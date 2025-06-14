Жителей Тувы унесло на надувном матрасе

Приехавших на отдых трех молодых мужчин сильное течение в озере Торе-Холь унесло на надувном матрасе на середину акватории. Добраться самостоятельно до берега туристы не смогли. Об этом сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС .

В ведомстве уточнили, что спасателей на место вызвали очевидцы происшествия. Но еще до прибытия на место специалистов до застрявших посреди озера молодых людей на лодке добрался владелец местной базы отдыха.

Он доставил дрейфующих на надувном матрасе на берег, где сотрудники МЧС провели со спасенными профилактическую беседу. В пресс-службе напомнили, что выезжающим на отдых на водоемы местных жителей уже неоднократно просили не использовать надувные матрасы на открытой воде.

В минувшую пятницу, 13 июня, мужчина и женщина утонули в реке Ашкадар в Стерлитамаке во время спасения 12-летней дочери. По данным республиканского главка МЧС, мать успела вытолкнуть девочку на берег, но сама начала тонуть. На помощь женщине бросился ее супруг, но тоже ушел ко дну. В ведомстве подчеркнули, что семья отдыхала на водоеме, где купание запрещено.