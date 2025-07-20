Туристы-байдарочники пропали при сплаве по Белому морю

Спасатели МЧС приступили к поиску сплавлявшихся по Белому морю в Карелии туристов-байдарочников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МЧС уточнили, что незарегистрированная туристическая группа из семи человек на байдарках сплавлялась к Соловецкому острову в Архангельской области от гряды островов Кузова Республики Карелия.

Из-за ухудшения погоды туристы вернулись обратно и пришвартовались на островах архипелага Кузова. Спасатели нашли двух человек, еще за двумя направили вертолет Ми-8. Судьба трех туристов на одной одиночной и одной парной байдарках неизвестна.

Ведомство направило на поиски катер, который для обследования территории пойдет по маршруту туристов. В мероприятиях задействовали три единицы техники и 10 специалистов.

Ранее на пляже в Евпатории МЧС спасли туриста на матрасе, уносимого ветром и волнами в открытое море.